L' odissea di Binda In carcere da innocente Risarcito con 303mila euro - Cronaca - quotidiano net

QUOTIDIANO NAZIONALE

La Corte d'Appello riconosce un'indennita per i 1.286 giorni in carcere 'Sono stato arrestato 30 anni dopo l'omicidio. Il mio caso resta un ...La Corte d'Appello riconosce un'indennita per i 1.286 giorni in carcere 'Sono stato arrestato 30 anni dopo l'omicidio. Il mio caso resta un ... L’odissea di Binda In carcere da innocente Risarcito con 303mila euro La Corte d’Appello riconosce un’indennita per i 1.286 giorni in carcere "Sono stato arrestato 30 anni dopo l’omicidio. Il mio caso resta un unicum" ...