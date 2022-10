Le piante da balcone

Leggi su decogiardino

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Ecco alcuni consigli e suggerimenti sul. Leche più comunemente si tengono in terrazza o sulsono, ad esempio, ortensie, lantane, ibischi. Sono dellemeravigliose, ma dopo qualche anno cominciano a formare una vera foresta che toglie spazio e riduce l’ampiezza del luogo che le ospita. Per far fiorire bene e abbondantemente alcune, è necessario procedere alla potatura proprio in questa stagione. Ma vediamo insieme alcune specie da esterno e da interno, e le modalità corrette per operare. La potatura Un sistema di potatura corretto c’è, non richiede molta abilità e nemmeno tempo, basta effettuarlo solamente tre volte all’anno, con pochi semplici attrezzi. Procurati delle cesoie da giardino e una ...