Lazio - Sturm Graz | furiosa rissa in campo prima del riposo | cos' è successo

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come quarta giornata dell'Europa League 2022/2023: pagelleGraz Le pagelle dei protagonisti del matchGraz, quarta giornata dell'Europa League 2022 - 23. TOP: Immobile FLOP: Ingolitsch VOTI: al termine del ...Igli Tare ai microfoni di Sky Sport ha commentato così nel pre partita di...Animi accesi all'Olimpico: il biancoceleste Lazzari rimedia il secondo giallo dopo uno scontro con Stankovic, a sua volta ammonito come Immobile che rischia il rosso spingendolo a terra ...Si è concluso da pochi minuti il primo tempo di Lazio-Sturm Graz, gara valida per i gironi di Europa League. All'Olimpico, la prima frazione si è chiusa sull'1-0 per ...