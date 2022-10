Joao Felix nella bufera | il gesto che ha fatto arrabbiare i tifosi dell’Atletico Madrid!

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 13 ottobre 2022)è diventato un vero e proprio caso a causa di un like ad un post di un tifoso del Benfica. Il post in questione riporta la frase “Qui è rispettato. Torna a casa”, con l’immagine del portoghese con la maglia delle Aguias.Atletico Madrid Benfica Sembrava dovesse entrare contro il Brugge in Champions League quando, però, Simeone gli ha preferito Witsel al 79’, nonostante il punteggio recitasse 0-0.ha poi gettato la pettorina a terra, stizzito daldel suo allenatore. L’attaccante quest’anno è stato impiegato 11 volte, ma in solamente 7 gare è sceso in campo da titolare. Alessio Nicolosi