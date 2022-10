Inter | è scontro con Juve e Roma per un difensore

Il 27 ottobre, al Franchi, lodiretto decisivo che potrebbe ribaltare le sorti del ... Madrid 2 - 0 21:00- Barcellona 1 - 0 21:00 Eintracht F. - Tottenham 0 - 0 VOLLEY - MONDIALI VOLLEY ...Neroverdi reduci dal ko casalingo contro l'e a caccia di reazione immediata contro un ... Dopo il successo sul Forlì i biancorossi ospitano domenica alle ore 15 la Pistoiese in un nuovo...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...Barcellona-Inter è lo scontro diretto qualificazione del Camp Nou, dopo che otto giorni fa Calhanoglu ha deciso l’1-0 al Meazza. DARE UNA SPALLATA – In pochi, dieci giorni fa, avrebbero pensato di ...