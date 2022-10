Calciomercato.com

, Tuchel in pole per il dopoIn caso di addio, il primo candidato a prendere il suo posto, secondo il Daily Telegraph , sarebbe l'ex Chelsea Thomas Tuchel . Il tedesco era finito ...Garethnon è sicuro di una permanenza sulla panchina dell'in caso di Mondiale sotto le aspettative. Secondo il Telegraph, Thomas Tuchel sarebbe candidato alla panchina dei tre leoni in ... Inghilterra, Southgate al capolinea: già deciso il suo successore Tra questi ci sarà anche l’Inghilterra: la finalista di Euro 2020 è sicuramente ... possa essere l’anno buono per riportare “il calcio a casa”. La squadra di Southgate è inserita nel girone B insieme ...Milan, Gareth Southgate telefona Fikayo Tomori. In vista dei prossimi mondiali in Qatar sono cominciate le manovre delle federazioni e soprattutto i contatti fra ct e giocatori. Nel Milan gioca uno de ...