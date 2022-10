Infortunio Anguissa | “Ho sentito un fastidio alla coscia”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Frankdurante la notte ha scritto qualche notizia sul suoin Napoli-Ajax: “Houn“. Il centrocampista del Napoli è uscito nel secondo tempo tenendosi una mano sulla, una immagine che ha ‘spaventato’ Spalletti e tutti i tifosi azzurri.è uno di quei calciatori di cui difficilmente si riesce a fare a meno e perderlo per tanto tempo sarebbe un bel problema. Già l’di Rrahmani ha finito per complicare i piani di Spalletti, ora non servono altre cattive notizie.: il post sui social dopo Napoli-Ajax.: oggi gli esami strumentali Durante Napoli-Ajax al posto diè ...

Al netto dell'patito a metà primo tempo, per esempio, Di Maria non è mai parso pronto a ... non si è certo svenato per arrivare nel corso dei mesi a Lobotka (20 milioni),(15) e ...in Napoli - Ajax, le parole del giocatore Parliamo di una colonna portante della squadra decisivo a più riprese in quest'avvio. 'Ho sentito un fastidio alla coscia, domani ne ...Champions League. Napoli-Ajax 4-2, Il commento Spalletti: “orgoglioso della mia squadra e del pubblico azzurro” Spalletti: “orgoglioso della mia squadra e del pubblico azzurro” "La qualificazione è me ...Frank Anguissa durante la notte ha scritto qualche notizia sul suo infortunio in Napoli-Ajax: "Ho sentito un fastidio alla coscia".