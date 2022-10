(Di giovedì 13 ottobre 2022) I recenti attacchiin Afghanistan aprono le porte a una nuova fase nellatra i, che si riaffaccia sulla scena globale. Diminuire l’autorità dei Talebani potrebbe essere un obiettivo strategico per questiche desiderano avere un. Questa situazione all’interno del mondo jihadista potrebbe portare ad ampliare lo scenario dei conflitti e sicuramente ad aumentare il numero diche si uniscono a questaa seconda dell’area geografica di presenza. Forse l’Asia centrale è una delle aree più attive in questo periodo, in quanto iche operano in Afghanistan e dintorni potrebbero cercare di seguire il modello talebano guadagnando territori da sottomettere ...

Il Fatto Quotidiano

Gli attacchi, principalmente da parte diislamici armati, sono stati responsabili di un crollo quasi completo della sicurezza in molte regioni. Durante i primi 100 giorni da ...... instagram e whatsapp, su tutto il territorio russo, ora il Cremlino ha inserito la società fondata da Mark Zuckerberg, tra iestremisti e, secondo una nota diramata dall'agenzia ... I gruppi terroristici in competizione per un riconoscimento: bisogna anticipare i rischi La Forza nazionale somala ha annunciato mercoledì di aver ucciso 20 militanti del gruppo terroristico Al Shabaab durante un tentativo sventato di assaltare una base militare nella regione di Hiiraan, ...I cittadini russi che accederanno a Facebook, Instagram e Whatsapp (che fanno parte del gruppo) potrebbero incorrere in sanzioni e perfino essere processati. In sostanza, la decisionea pre la possibil ...