Firenze | ' squadra' dei fallimenti | arrestato anche il fratello di Giovanni Donzelli

Unadi intervento, composta da prestanome e professionisti, per 'l'ultimo miglio' prima ...accusatoria che emerge dall'inchiesta condotta dagli investigatori della Guardia di Finanza di...In tutto sono cinque gli arrestati e dodici gli indagati finiti nell'inchiesta condotta dalla guardia di ...Una “squadra di intervento“, composta da prestanome e professionisti, per “l’ultimo miglio” prima della dichiarazione di fallimento, non per individuare soluzioni meno dannose per la società avviata a ...Niccolò Donzelli non ha mai ricoperto incarichi nel partito di Giorgia Meloni, ed anzi viene considerato vicino ad ambienti fiorentini di ...