F1 | George Russell | “Non si possono tollerare trattori in pista con scarsa visibilità”

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Continua a far discutere la situazione che si è presentata a Suzuka (Giappone), sede del 18° round del Mondiale 2022 di F1. Sullanipponica è calato il sipario sulla lotta iridata, con il successo dell’olandese Max Verstappen (Red Bull), ma ad attirare l’attenzione è stata la gestione della gara da parte della Race Direction. Oltre all’assegnazione del sistema di punteggio al completo per una corsa di 28 giri che non ha convinto, vi è stato anche il caso del “trattore in”. Come è noto, nel momento della sospensione della gara per la pioggia e l’incidente di Carlos Sainz, è stato mandato sul tracciato un mezzo per recuperare la Ferrari dello spagnolo finita pericolosamente in traiettoria. Tuttavia, nello svolgimento di questa procedura, c’è stata una chiara mancanza di comunicazione e di tempi dal momento che i piloti, in condizioni di ...