Elezione presidente della Camera | fumata nera per il primo voto a Montecitorio

"Mentre la maggioranza è partita divisa, una parte dell'opposizione ha fornito un soccorso decisivo per l'di La Russa adel Senato. Un comportamento grave e irresponsabile che ...Alla prima chiamata per l'deldella Camera, Fratelli d'Italia ha votato scheda bianca , perché le votazioni al Senato erano in ritardo per l assenza del senatore Silvio Berlusconi ...Il partito di Berlusconi non ha votato: "in una riunione del gruppo di Forza Italia al Senato è emerso un forte disagio per i veti espressi in ...L'Assemblea di Palazzo Madama, alla prima votazione, con 116 voti, ha eletto Presidente del Senato il senatore Ignazio La Russa, che sta ora pronu ...