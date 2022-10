Corso di lingua friulana a Tavagnacco

(Di giovedì 13 ottobre 2022) Dal 17 ottobre ogni lunedì dalle 17.00 alle 19.00, presso la Biblioteca comunale in via Mazzini Partirà lunedì 17 ottobre aunpratico di, organizzato dalla Società Filologicain collaborazione con il Comune die finanziato dall’ARLeF. Si tratta di un’occasione e un’opportunità per approfondire la conoscenza dellae della cultura. Gli argomenti delle lezioni riguarderanno la grafia ufficiale, nozioni di grammatica e di sintassi, letture ed esercitazioni. Ilè gratuito, previa iscrizione entro giovedì 13 ottobre presso la Biblioteca Comunale in via Mazzini 9, dove si svolgeranno anche le lezioni, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, a cadenza settimanale, ogni ...

