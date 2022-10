Caro affitti | 1 studente su 4 cambia casa per risparmiare 1 matricola su 2 non ha ancora trovato un tetto

Leggi su open.online

(Di giovedì 13 ottobre 2022) La situazione degliper gli studenti universitari, specie nelle grandi città, è peggiorata di anno in anno: prezzi sempre più alti per appartamenti e stanze sempre più piccole, lontane dal centro, in condizioni abitative e strutturali sempre più critiche. L’attuale crisi economica, chiaramente, alimenta il rin, incentivando un nuovo fenomeno, quello del “cambio alloggio“. A dirlo è una ricerca condotta da Skuola.net, che ha intervistato circa 750 universitari residenti in diverse città italiane, con una prevalenza del 60 per cento dei centri universitari del Nord Italia (26,7 al Centro e 13,1 al Sud) e un riferimento maggiore alle piccole città con università molto note (38,1 per cento) e alle grandi città (34,1 per cento). Tra gli studenti fuorisede interpellati, 1 su 4 ha deciso di cercare un altro appartamento o un altro posto letto in ...