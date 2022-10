Aboubakar Soumahoro con gli stivali sporchi di fango è arrivato alla Camera | “Difendo i diritti di chi ha fame”

(Di giovedì 13 ottobre 2022)con glidiè giunto per la sua prima volta nell’aula delladei deputati. Il sindacalista di origini ivoriane ha spiegato quali saranno le sue battaglie all’opposizione.con glidiè un sindacalista ivoriano eletto con Verdi e Sinistra Italianadei Deputati. Il deputato, nel giorno dell’inizio della nuova legislatura, si è presentato con ai piedi deglidi sangue, simbolo dei tanti anni di lotta ...

Alla Cameraindossa stivali da lavoroentra alla Camera con gli stivali da lavoro , ancora ricoperti di terra , per difendere i diritti di chi ha fame , è discriminato o è ...Giacca e cravatta sì, ma ai mocassiniha preferito le scarpe da lavoro. Il sindacalista, eletto alla Camera dei Deputati nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, si è presentato in Aula per l'elezione del presidente ...