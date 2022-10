Vangelo di oggi 12 Ottobre 2022 | Lc 11 | 42-46 | Video Commento

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ascoltiamo ildi mercoledì 12, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Guai anche a voi, dottori della Legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili“. “Il mondo ha bisogno di uomini e donne non chiusi, ma ricolmi di Spirito Santo. La chiusura allo Spirito Santo è non soltanto mancanza di L'articolodi12: Lc 11,42-46proviene da La Luce di Maria.

Tutto il movimento di libertà ed emancipazione sorto dall'incontro trae diritto romano non ... anche a causa della cattiva manutenzione della sintesi conciliare e montiniana si ritrova...... "Guai anche a voi, dottori della legge, che caricate gli uomini di pesi insopportabili, e quei pesi voi non li toccate nemmeno con un dito! (Luca 11,42 - 46) La pagina deldici ...Card. Müller contro Sinodo 2021-2023: “la Chiesa può finire se prevalgono le idee del Cardinal Grech. La dottrina non si cambia come un programma politico” ...Il Santo Padre ha celebrato nella Basilica di San Pietro la messa per il sessantesimo anniversario del Concilio Vaticano II ...