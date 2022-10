Pio e Amedeo | show con le mutande di Fabio Fognini | è delirio in tv

... Berkeley ha ospitato una lezione di un docente dell'università Federico II , il professore... I contatti tra i due illuministi, infatti, furono propiziati da Luigi, un diplomatico ...Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EmigratisNuovo appuntamento con la rubrica I semafori tv della settimana: verde per Renato Ardovino, rosso per Pio e Amedeo.Pio e Amedeo, in pista con la quarta stagione di Emigratis, hanno incontrato il cast di Beautiful lasciandosi andare ad uno sketch pazzesco.