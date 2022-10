Pena di morte per non voler lasciare casa propria | Il dramma di chi si oppone al progetto Neom

Di Karola Sicali - 12/10/2022 La città del futuro mette le radici nel suo passato più recente. Tre uomini stanno rischiano ladiper non voler lasciare casa propria a causa del progetto NEOM. L'Arabia Saudita corre veloce e c'è stato anche chi l'ha definita la terra del 'nuovo Rinascimento' promosso dal principe ...Chi ha paura dellaimmagina di poter essere clonato digitalmente e tornare a vivere in ... Vale laascoltarlo e farsi un'idea direttamente. A settembre Laurene Powell Jobs, Tim Cook e Jony ...La campagna elettorale s’è conclusa e il Governo è in via di formazione. Allora, il tema dell’ergastolo e del carcere, anche in riferimento a ciò che ha scritto la Corte costituzionale ormai più di un ...Ogni giorno, Aleteia offre una selezione di articoli scritti dalla stampa internazionale sulla Chiesa e le questioni principali che preoccupano i cattolici nel mondo. Le opinioni e i punti di vista es ...