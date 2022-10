Motomondiale | Quartararo | ' prossime due gare importanti | non sono preoccupato'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Phillip Island, 12 ott. -(Adnkronos) - "Il risultato di Buriram è stato molto deludente. Dopo la Thailandia ho potuto concentrarmi sulla preparazione per questa parte finale della stagione. Ho passato la settimana ad allenarmi perché ledueconsecutive e saranno davvero, ma non". Così Fabioa pochi giorni dal fondamentale Gp d'Australia a Phillip Island, terz'ultima prova del mondiale MotoGp, dove è al comando con soli due punti di vantaggio su Francesco 'Pecco' Bagnaia. "Il campionato ora è in condizioni di parità, quindi si tratta di fare del nostro meglio, lavorare bene insieme come squadra e portare a casa più punti possibile", aggiunge il francese della Yamaha.

