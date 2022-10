“Malumori di Meloni” Tensione nel centrodestra | Senaldi svela la spaccatura

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Ildeve ancora mettere a punto i piani per le elezioni dei presidenti di Camera e Senato. A tracciare un quadro del momento della coalizione è Pietro, co-direttore di Libero, ospite della puntata del 12 ottobre di Stasera Italia, il programma quotidiano serale di Rete4 condotto da Barbara Palombelli: “Chiunque interpelli ti dice che è l'altro che alza la posta. Se tu senti quelli della Lega dicono che è Silvio Berlusconi che alza la posta, se tu senti quelli di Berlusconi dicono di rinunciare alla presidenza della Camera e quindi devono fare altre richieste e vogliono essere compensati. Al momento non credo che ci sia un accordo sul nome dei presidenti, c'è tutta la notte e domani mattina per trovarlo. C'è - evidenzia il giornalista - un bel braccio di ferro in corso, la cosa certa è che Giorgiaè piuttosto ...

Le trattative non stanno andando bene: trapersonali tra i leader e no di tecnici di rilievo a cui la premier in pectore Giorgiasi era rivolta per ricoprire ruoli importanti come la ...Ad accentuare i, poi, ci sono state le dichiarazioni un po' surreali del governatore della ... il governodovrà rifinanziare 245 miliardi nel 2023 e 230 nel 2024. Cifre che lasciano "...Nel complicato tetris del nascituro governo Forza Italia tra le proprie ambizioni ha messo il ministero della Giustizia, su cui la Lega ormai non accampa più pretese, con buona pace di Giulia Bongiorn ..."Una valutazione certamente è in corso. La riforma sarà ratificata Temo di sì...", dicono all'HuffPost fonti della nascente maggioranza. Ma la ...