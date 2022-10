LIVE Berrettini-Carballes Baena 7-5 6-7 5-2 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | break dell’azzurro nel sesto gioco!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-0 In rete la risposta aggressiva di. 5-2. Lo smash dopo il drittone! 40-30 Grande attacco di dritto e le due volée per chiudere il punto! Palla del 5-2. 30-30 Arriva in corsasulla palla corta e chiude a rete! 15-30 Ace diche pizzica la riga esterna! 0-30 Il passante dida lontanissimo! Che cosa si è inventato lo spagnolo. 0-15 Manca la chiusura con la smorzata! Si era costruito alla perfezione il punto. 4-2! IL PASSANTE IN BACK ENON CONTROLLA LA VOLEE! Esplode il PalaWanny. 30-40 E’ lungo il recupero di...