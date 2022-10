Lazio | Zingaretti | “Mi dimetto entro tre settimane Alle urne tra il 18 dicembre e fine gennaio””

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 12 ottobre 2022). Nicola, ad oggi Presidente della Regione, si dimetterà dall’incaricotre. Lo ha annunciato il governatore stesso in un’intervista a Il Messaggero. Eletto alla Camera, il Presidente lascerà a breve la guida della Regione, annunciando di conseguenza anche la prossimastra di voto prevista nell’arco temporale tra il 18. Le parole di NicolaSolamente questione di tempi tecnici, insomma: “La legislatura regionale è conclusa – ha dichiaratonell’intervista – abbiamo approvato il collegato in bilancio in giunta, che sta per andare in consiglio, molto importante. Si può fare in due o tre, ...