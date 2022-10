La Russa al Senato | Camera alla Lega | accordo fragile e tensioni nella maggioranza

Mentre pare risolto il tema cruciale della presidenza del: oggi Palazzo Madama si avvia ad eleggere Ignazio La. La Camera dovrebbe spettare alla Lega , anche se la trattativa è meno ...I protagonisti dichiarano ottimismo con la Premier in pectore Meloni che si dice "tranquilla" e si attende un voto compatto della maggioranza alsul nome di Ignazio La, ma la situazione resta di impasse e si continua a lavorare all'intesa nella consapevolezza che altrimenti il centrodestra, inizierà con il piede decisamente ...(Teleborsa) - I protagonisti dichiarano ottimismo con la Premier in pectore Meloni che si dice "tranquilla" e si attende un voto compatto della maggioranza al Senato sul nome di Ignazio La Russa, ma..Con la prima convocazione di Camera e Senato oggi, giovedì 13 ottobre 2022, prende il via ufficialmente la XIX legislatura: il Parlamento si riunisce per l’elezione dei presidenti di Camera e Senato p ...