Kate Middleton | che brutta collana! Ai britannici non piace

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Addio duchessa di Cambridge, benvenuta principessa del Galles. E’ questo il nuovo titolo nobiliare di, ricevuto in seguito alla morte della regina Elisabetta. In questa veste, la moglie del principe William ha già partecipato a una serie di eventi ufficiali, con la grazia che la contraddistingue. Ovviamente ha dettato legge in fatto di look. Se è vero che le sue proposte per l’autunno sono tutte da copiare (rivedi l’outfit indossato per la cerimonia funebre), l’ultima mise ha diviso l’opinione pubblica. Conduttori per un giorno William ein radioIn occasione del World Mental Health Day,ha preso parte a un incontro radiofonico presso BBC Radio 1 insieme al principe William, per sensibilizzare su vari aspetti legati alla salute mentale. Una causa molto cara ai ...