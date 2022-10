Juventus | quali sono i calciatori che credono ancora in Allegri? Ecco com' è diviso lo spogliatoio bianconero

Il mercato cerca di capirepotranno essere le prossime mosse della Banca centrale Usa, e i ... Al di fuori del paniere principale, mattinata difficile per la( - 3,08%) dopo la sconfitta ...... oltre che dotato della determinazione ormai acquisita da anni di esperienza, neiho potuto ... Andrea Agnelli ha una qualità meravigliosa, ed è che laè il suo 'grande' amore, ma come ...Juve subito in ritiro. Subito al JHotel senza neppure passare da casa. Dopo aver passato la notte ad Haifa, i bianconeri sono decollati da Tel Aviv per fare ritorno a Torino: nessun rompete le righe a ...Tra le righe è il messaggio che si può leggere nelle parole del tecnico dopo la sconfitta mortificante in Champions col Maccabi. Allegri ha incassato la fiducia di Agnelli è stretto tra due fuochi.