Inter | Marotta | «Per loro il risultato di stasera è fondamentale | a differenza nostra»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Le parole di Beppea SKY nel pre partita della sfida del Camp Nou trae Barcellona, decisiva per il passaggio del girone Beppe, ad dell’, ha parlato ai microfoni di Prime Video prima del match contro il Barcellona. Di seguito le sue parole. SFIDA – «Perildi, a, e ci si attacca a tutto. Questo però per noi deve essere uno stimolo in più per fare una bella partita e raccogliere unpositivo». SKRINIAR – «È un ottimo professionista e calciatore, merita di essere capitano e di giocare ancora nell’. Da partec’è la disponibilità per arrivare a una concluisione ...