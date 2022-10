“Guerrafondaio” Lite furibonda Cerno-Parenzo | la conduttrice impallidisce | gesto estremo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Scontro tra Tommasoe Davidnella puntata del 12 ottobre di Tagadà, il talk show pomeridiano di La7 condotto da Tiziana Panella. Si parla della prima pagina de L'Identità, il giornale diretto dall'ex parlamentare, in cui si approfondisce il tema della guerra in Ucraina e le iniziative di pace. “Mi dicono gay, figurati se mi danno del putinista, cosa vuoi che sia” commentaridendo. Poi viene data la parola a: “Petizione per la pace… Va bene firmiamola”.capisce che il collega non apprezza molto l'iniziativa: “Figurati se la firma, lui è un. I titoli che fa lui sono quelli che faceva il ‘Popolo d'Italia' nel 1922. Pensa se lui è per la pace”. Lo speaker de La Zanzara spiega: “Essere per la pace e fare la petizione da mandare alla ...