Governo | Meloni resiste a pressing Berlusconi | per ora Ronzulli fuori

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) (Adnkronos) – “Licia èdalla partita, alla fine Giorgia ha vinto il braccio di ferro…”. La notizia dell’esclusione di Liciadal futurodi centrodestra comincia a diffondersi tra gli azzurri subito dopo il colloquio a Villa Grande tra Silvioe Giorgia. Un incontro, raccontano, franco, nel corso del quale la leader di via della Scrofa avrebbe resistito alla pressante richiesta del Cav di concedere alla sua fedelissima un ministero, se non di prima fascia, almeno con portafoglio. Niente da fare, la presidente di Fratelli d’Italia, a quanto si apprende, sarebbe stata irremovibile sul punto, e allo stato,sarebbedal Cdm. Il condizionale è d’obbligo, perchè le trattative continueranno nella notte e fino all’ultimo ...

il centrodestra continua a trattare, anche non è lontano dall'accordo sulle presidenze delle Camere e sull'impianto complessivo che porterà alla formazione del futuro governo di Giorgia. Giorgetti: 'C'è ancora tempo ma non troppo'. Il leader della Lega spiazza: 'Sulla presidenza del Senato e sul Viminale non ... In Fratelli d'Italia si parla di «offerta generosissima» a Lega e Forza Italia. Oggi il test del voto in Aula col timore di «qualche sgambetto» ...