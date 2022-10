Governo | Lupi | ' centrodestra unito | responsabile e competente'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Roma, 12 ott. (Adnkronos) - "La storia dimostra che il, quando è stato chiamato a governare, lo ha sempre fatto con competenza, unità e responsabilità. Domani si insediano le Camere ed a breve si formerà il nuovo, che dovrà agire immediatamente, a partire dal decreto Aiuti Ter per sostenere famiglie e imprese e contrastare il caro-bollette. Siamo pronti ad affrontare la sfida che ci attende. Ognuno darà il proprio contributo per governare uniti, valorizzando tutte le competenze e le esperienze, partendo dai grandi temi da affrontare e non dai nomi”. Così il capo politico di Noi Moderati Maurizio

Orizzonte Scuola

...3% e Noi Moderati -pari merito con Vita e Impegno Civico - Di Maio sempre allo 0,7%. SCENARIO RECESSIONE/ La priorità di Italia e Ue per evitare il peggio nel 2023MELONI E FIDUCIA ...... quando detto però martedì sera da Maurizio(leader di Noi Moderati, in corsa nel totoministri ... E anche Giorgia Meloni dice no TOTOMINISTRIMELONI: I PIÙ "CERTI" E LE TRATTATIVE SUL ... Nuovo governo, da Pittoni a Lupi passando per Bernini: per Istruzione si entra nella fase decisiva. Gli ultimi aggiornamenti Roma, 12 ott. (Adnkronos) – “La storia dimostra che il Centrodestra, quando è stato chiamato a governare, lo ha sempre fatto con competenza, unità e responsabilità. Domani si insediano le Camere ed a ...Il centrodestra continua a lavorare alla squadra di Governo. Silvio Berlusconi arriva a Roma e si trasferisce subito a Villa Grande in attesa di tornare al Senato giovedì, dopo 9 anni di assenza. Nel ...