Formia si colora di rosa

Ottobre è il mese dedicato alla campagna di sensibilizzazione e prevenzione per la ricerca e la lotta al tumore al seno. Il Comune di, anche quest'anno, ha aderito alla campagna "Nastro Rosa" 2022 promossa in Italia dall'AIRC e dalla Lilt, Associazione Provinciale di Latina, illuminando di rosa due luoghi significativi: la Torre di Mola e la Fontana di San Remigio. La prevenzione può salvare la vita è il messaggio forte che l'Amministrazione vuole diffondere attraverso le varie iniziative che vedono coinvolte attivamente diverse realtà che operano da tempo nella diffusione e sensibilizzazione della tematica. L'obiettivo della campagna è di coinvolgere la cittadinanza ...