Emigratis su Canale5 tra Los Angeles e Miami a caccia dei protagonisti di Beautiful e non solo | gli ospiti del 12 ottobre

Leggi su optimagazine

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Nonostante gli ascolti non proprio esorbitanti,torna in onda oggi, 12, sucon una nuova puntata in cui Bufalone e Messicano, (Pio e Amedeo), si divideranno trae Losdei personaggi die non. Lo show continuerà a puntare su Pio e Amedeo pronti a scroccare vitto, alloggio e anche oggetti di valore o soldi ai mal capitati vip che finiranno sul loro cammino. Nella terza puntata diin onda oggi i sedicentisaranno Matteo Berrettini, Gianluca Vacchi, Fabio Fognini, Kun Aguero, Marco Mazzoli, Jospeh Capriati, Andrea Damante, Martin Garrix, Carl Cox e Daniele Scardina. Come se questi non bastassero, il duo pugliese si ritroverà a Los ...