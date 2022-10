Donna trovata morta | giallo nel torinese | ' Forse uccisa a colpi di pistola'

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Èa Chivasso, in provincia di Torino . Il corpo di una, italiana sulla cinquantina, è stato trovato questa sera senza vita in frazione Pratoregio. Sul posto, avvertiti da un passante, i ...

Secondo i primi rilievi lapotrebbe essere stata uccisa con tre colpi di pistola.Il cadavere di unaè stato ritrovato questa sera in frazione Pratoregio a Chivasso (Torino). Secondo i primi riscontri, laera in sella ad una bicicletta quando sarebbe stata raggiunta da tre colpi d'arma da fuoco. Sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della compagnia di Chivasso. Da quanto si apprende, da ...Il cadavere di una donna è stato ritrovato in frazione Pratoregio a Chivasso ... Accanto al cadavere, poco distante dal cavalcavia della linea alta velocità Torino-Milano, sono stati trovati tre ...Utilizzare dati di geolocalizzazione precisi. Scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo ai fini dell’identificazione. Archiviare e/o accedere a informazioni su un dispositivo. Annunci e c ...