De Laurentiis | “Che emozioni | grazie Napoli”

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Il tweet di Aurelio De, presidente del, dopo la vittoria per 4-2 contro l’Ajax e valevole per la qualificazione agli ottavi ottenuta: “Mamma mia che!!”. SportFace.

un affare incredibile consideratoil Napoli l'ha pagato 10 milioni", ricorda Midlaje. "Ciao, mi ... Al momento, al netto della sua storia, è il Napoli più forte dell'era De", il parere ...Sul proprio profilo Twitter Aurelio Deha commentato la vittoria del Napoli contro l'Ajax. Comments commentsForzAzzurri.net - Grande soddisfazione per il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis "Mamma mia che emozioni! Grazie Napoli!!", ha scritto su Twitter Aurelio De ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...