DART è un successo | per la prima volta nella storia | l' umanità ha deviato un asteroide

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) La NASA conferma ildella missione: la piccola sonda è riuscita a modificare l'orbita dell'Dimorphos, dimostrando la possibilità per l'di intervenire su possibili minacce per il nostro pianeta. Pubblicato il video ripreso dalla sonda italiana LICIACube....

Lo scontro della navicella spaziale della NASA contro un asteroide, per conto della missione, sembra essere stato un successo senza precedenti. Non solo per quanto riguarda l'impresa unica nel suo genere, ma anche perché - almeno secondo i primi risultati - l'obiettivo di spostare l'asteroide è stato raggiunto. Nelle scorse ore sono arrivati i risultati della missione di difesa planetaria DART, la prima eseguita sotto forma di test con l'obiettivo di valutare la capacità di un impatto nel modificare la traiettoria.