Agenzia ANSA

Il settimo plenum del XIX Comitato centrale del Partito comunista cinese haoggi la sua sessione plenaria di quattro giorni, durante i quali sono stati discussi e approvati il rapporto di lavoro illustrato dal presidente Xi Jinping e commissionato dal Politburo, una ...Lachiude in rialzo. Nel giorno dei verbali Fed, si rialzano i futures Usa Futures Usa in ... Il Dow hala giornata con una nota più alta, in rialzo di circa 36 punti, ma ha restituito la ... Cina: chiuso il Plenum, il Congresso emenderà la Carta del Pcc - Asia La newsletter America-Cina è uno dei tre appuntamenti de «Il Punto» del Corriere ... La giornata è ripresa oggi con gran parte dei negozi e locali chiusi, poco traffico per le strade e le sirene degli ...Il settimo plenum del XIX Comitato centrale del Partito comunista cinese ha chiuso oggi la sua sessione plenaria di quattro giorni, durante i quali sono stati discussi e approvati il rapporto di lavor ...