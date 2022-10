Ciclismo | Primoz Roglic operato alla spalla destra

(Di mercoledì 12 ottobre 2022), ciclista sloveno, è stato sottoposto con successo quest’oggi ad un’operazionesppresso la Clinica Universitaria di Lubiana. Era stato lo stesso 32enne a comunicarlo tramite i media del suo Paese: “Non è un segreto che mi sono lussato la spdiverse volte. Sono arrivato al punto in cui devo sistemarla”.si era rifatto male a luglio durante il Tour, dovrebbe restare con la spimmobilizzata per circa otto settimane. SportFace.

Come appare inevitabile, i tempi di recupero saranno particolarmente lunghi. 'La ripresa richiederà sei - otto settimane, anche se ovviamente faremo tutto il possibile perché io possa tornare in ..., però, resta fiducioso: 'Faremo sicuramente di tutto per risalire in sella il prima possibile'. Paziente, ma determinato

El ciclista esloveno Primoz Roglic (Jumbo Visma), tres veces ganador de la Vuelta a España y actual campeón olímpico contrarreloj, se sometió este lunes a una operación para corregir la dislocación de ...