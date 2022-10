Calendario semifinali Mondiali volley femminile 2022 | date | programma tv | orari | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) Idientrano nel vivo con le avvincenti. Si incomincerà mercoledì 12 ottobre, alle ore 20.30, quando a Gliwice (Polonia) andrà in scena lo scontro diretto tra gli USA e la vincente del confronto tra Serbia e Polonia. Le Campionesse Olimpiche affronteranno le Campionesse del Mondo. La compagine a stelle e strisce sarà chiamata a fronteggiare una squadra guidata da un tecnico italiano: le balcaniche con Daniele Santarelli in panchina. L’Italia ha surclassato la Cina in un roboante quarto di finale e tornerà in campo giovedì 13 ottobre, alle ore 20.00, per fronteggiare il Brasile. La nostra Nazionale cercherà il colpaccio ad Apeldoorn (Paesi Bassi), le Campionesse d’Europa dovranno verdersela contro le vicecampionesse olimpiche che ci hanno battuto nella seconda ...