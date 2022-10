Bonolis e Bruganelli | il weekend d' amore smentisce la crisi

Un fine settimana pieno d'amore per Soniae Paoloa Trieste per il figlio ...... 'Potrebbe essere lui a rendermi nonno...' Sonia, il giornalista non ha dubbi: 'E' ... L'uomo ha subito fatto il nome della moglie di Paolo, non facendo mistero di credere abbia ...Chi pubblica le foto del weekend in famiglia a Trieste, dove Paolo Bonolis e Sonia sono andati a trovare il figlio Davide ...Claudia Ruggeri torna a far sognare i fan, la Miss di Avanti un Altro in un look devastante e irresistibile: dettaglio da urlo ...