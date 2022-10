Addio a Simone | trovato impiccato dopo un inseguimento dei Carabinieri | “E accaduto qualcosa di terribile” dicono i genitori

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 12 ottobre 2022) E’ mistero sulla morte di un giovane. Poco prima era stato inseguito dai. Inon credono che il figlio si sia suicidato. IdiMattarelli non credono che il giovane si sia suicidato. La coppia è certa che qualcuno lo abbia ucciso e diversi indizi parrebbero dare loro ragione. “Aveva la passione della moto, dei viaggi con la sua ragazza. Passioni di quell’età. Secondo me è stato ucciso, secondo me le cose sono andate così. Non aveva proprio motivo di suicidarsi” – le parole di Luca Mattarelli, padre di. Il ragazzo fuall’interno di un’azienda di Origgio – Varese – il 3 gennaio 2021. L’uomo, apprezzato artigiano edile della zona, non si ...