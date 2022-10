Zuckerberg accelera sul Metaverso | nuovo visore e accordo con Microsoft | «Cambierà tutto»

Leggi su open.online

(Di martedì 11 ottobre 2022) Un dispositivo in grado di unire mondo fisico e virtuale, per un’esperienza immersiva: questo ha l’intenzione di essere Meta Quest Pro, ilper illanciato dal colosso della Silicon Valley. Sarà disponibile entro la fine del mese anche in Italia, e secondo Mark«diventerà come tablet e computer portatili che usano ora le persone». Lo ha dichiarato alla conferenza Connect, a nome della sua azienda Meta: «Il dispositivo è leggero e pronto ad essere indossato. Ha un’ottica di nuova generazione, consente di visualizzare l’ambiente esterno a colori, crea una visione naturale del mondo in 3D». I controller, inoltre, «tracciano la posizione offrendo una gamma ampia di movimento». Gli avatar che ci rappresentano in questa realtà parallela saranno inoltre più somiglianti, «e si potranno muovere ...