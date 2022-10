Ucraina | così è cambiata la strategia di Putin

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 11 ottobre 2022) di Paolo Becchi e Giovanni Zibordi. I media italiani e anche quelli di lingua inglese sono zeppi di discorsi sulla sconfitta militare della Russia, che dovrebbe portare alla caduta dio alla sua “disperata” risposta nucleare. È difficile esagerare, a nostro avviso, l’ignoranza e la superficialità di questi discorsi, quando non sono in malafede. Facciamo un esempio semplice. Qui si possono vedere una serie di filmati dei bombardamenti americani (in realtà con il supporto di altri 20 paesi) a Bagdad nel 2003 https://www.youtube.com/watch?v=dxEjSr6rYXU, l’operazione “Shock and Awe”. Molti di noi forse ricordano anche come per giorni ai TG venisse mostrato il cielo di Bagdad di notte illuminato da continue esplosioni. Venivano colpiti gli edifici governativi, le centrali elettriche, i depositi di benzina, le TV e radio, gli aeroporti ovviamente e poi ponti e ...