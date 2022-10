Travolte e uccise a Roma | emergono nuovi tremendi dettagli | Una delle vittime aspettava un bambino

Leggi su periodicoitaliano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Erano arrivate dal Belgio per godersi la magia di, le sue bellezze, la sua grande storia artistica e culturale e ovviamente anche per divertirsi nelle serate capitoline. Ma non avevano fatto i conti con il destino, diventato tragico la sera di sabato 9 ottobre. Due turiste belghe, come riportato anche dal quotidiano La Repubblica, si trovavano sull’autostrada A24 all’altezza di Tor Cervara. Le due giovani stavano guidando una Fiat Panda che avevano noleggiato, quando ad un certo punto si sono accorte di una vettura ferma per un incidente. Per questo si sono fermate anche loro sulla corsia di emergenza, in modo da poter prestare soccorso. Ma proprio in quel momento è sopraggiunto un automobilista alla guida di una Smart che le ha, fuggendo poi a piedi. In seguito è stato individuato e bloccato ...