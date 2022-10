Striscia la notizia | tapiro per Totti | “Ilary fa sparire pure questo”

(Di martedì 11 ottobre 2022)lacontinua ad avere materiale per prendere in giro FrancescoBlasi e far sorridere i telespettatori con le separazioni altrui. Nella puntata didel 12 ottobre 2022 la consegna adeld’oro. Ovviamente la consegnata dell’odiata statuetta è già stata fatta e tra tutte le battute di Valerio Staffelli ne gira una: “Non lo dica aaltrimenti le faanche”. Il riferimento è chiaro, l’inviato dilabatte sul caso dei Rolex cheBlasi avrebbe sottratto all’ex marito con l’aiuto di suo padre. Orologi e garanzie, la conduttrice gli avrebbe portato via tutto, sono dichiarazioni di ...

Quasi come una sentenza, ecco che per Francesco Totti è arrivato il famoso Tapiro d'Oro dila, consegnato dalla trasmissione a seguito delle note vicende tra l'ex capitano della Roma ...La famosa ex Velina dilanon ha mai voluto mettere in piazza i fatti della sua vita privata. E, sebbene abbia reso nota la rottura, ha preferito comunque mantenere un profilo basso. ...Striscia la notizia consegna il tapiro a Totti: "Non lo dica ad Ilary altrimenti fa sparire pure questo" Striscia la notizia continua ad avere materiale per prendere in giro Francesco Totti e Ilary Bl ...“Lei è della Magica, ma la magia l’ha fatta Ilary che le ha fatto sparire tutti gli orologi“, continua l’inviato di Striscia la Notizia, ricevendo come risposta un semplicissimo “Dic ...