Spal | ufficiale De Rossi | ecco quando sarà davvero al Vigorito

(Di martedì 11 ottobre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiAdesso è: Daniele Deha trovato una panchina. L’ha attesa tanto e ora è finalmente sua. Laha annunciato infatti l’arrivo del centrocampista campione del mondo 2006 dopo l’esonero di Venturato, giunto al capolinea della sua avventura estense dopo il ko con il Frosinone. Deil quarto iridato dell’Italia di Marcello Lippi a prender parte a questa edizione del torneo cadetto. A fargli compagnia ci sono infatti Fabio Cannavaro, Fabio Grosso e Filippo Inzaghi nelle vesti di allenatori, oltre a Gianluigi Buffon, unico a non aver ancora appeso gli scarpini al chiodo. L’annuncio di Deha suscitato particolare interesse anche nel Sannio, dal momento che il romano era stato indicato proprio come allenatore della Strega a inizio ...

... clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie FOTOGALLERY %s Foto rimanenti Serie B De Rossialla: firma fino al 2024 Laha ufficializzato l'arrivo in panchina di ...... { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "Serie B", "item": "https://www.itasportpress.it/calcio/serie - b/" } , { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": ", adesso è: De ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Daniele Rossi è ufficialmente il nuovo allenatore della Spal. Arriva l'augurio social da parte della Roma Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal ( Clicca qui per l'annuncio ufficiale ). L'e ...