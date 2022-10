Sky con Fastweb e NPV per produrre contenuti live con il 5G

(Di martedì 11 ottobre 2022) Sky Italia,e NVP uniscono le forze per sperimentare l’uso della tecnologia 5G nella produzione di eventi, in modo da renderli sempre più immersivi. Grazie al progetto “Immersive Basket Experience” – presentato oggi al MIA – Mercato Internazionale Audiovisivo – nel corso delle partite casalinghe dell’Olimpia Milano nell’edizione 2022/23 dell’Eurolega sarà infatti sperimentata L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Sky Sport

... filmThe Rock, Gal Gadot e Ryan Reynolds, è stato annunciato come il più costoso mai realizzato da Netflix. Una pellicola che mescola azione e commedia, visibile anche suQ e tramite la app ...questa celebrazione - spiega ancora il Dicastero - inizierà a prendere forma concreta la preparazione al Giubileo 2025,l'anno 2023 dedicato all'insegnamento del Concilio. Saranno diffuse ... Milan-Chelsea, dove vedere la partita di Champions in tv e streaming: gli orari Sky contenuti 5G, Sky Italia, Fastweb e NVP uniscono le forze per sperimentare l’uso della tecnologia 5G nella produzione di eventi live ...Bertolotti (Sky): "Con questo progetto, realizzato insieme a due leader del settore come Fastweb e NVP, produrremo eventi live in modalità immersiva" ...