Rapporto Aci-Istat 2021 | a Roma oltre 11mila incidenti stradali e 121 vittime

Il/Istat - ha proseguito il presidente - evidenzia i rischi connessi alla sensibile diffusione dei monopattini elettrici nella Capitale: in un solo anno sono quasi triplicati gli ...Sono solo alcuni dei molti dati preoccupanti che emergono dalla lettura di " Ridurre le morti di bambini sulle strade europee", il nuovopubblicato nell'ambito del programma "Road Safety ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Nel 2021, a Roma, si sono registrati 11.129 incidenti stradali (8.229 nel 2020 e 12.271 del 2019) con 13.862 feriti (10.452 nel 2020 e 15.919 nel 2019) e 121 vittime (104 nel 2020 e 131 nel 2019). (AN ...