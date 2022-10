Maestra muore in classe davanti agli alunni atterriti | una collega tenta inutilmente di rianimarla

Leggi su ildenaro

(Di martedì 11 ottobre 2022) E’ morta sotto gli occhidei suoi, stroncata da un malore improvviso contro il quale purtroppo, nonostante i soccorsi tempestivi, non c’e’ stato nulla da fare. E’ deceduta cosi’, come riporta l’Arena, in quella scuola che tanto amava e dove tutti la apprezzavano per il suo modo sempre pacato e gentile, Giovanna Fabrica, 44 anni,alla primaria Carlo Ederle di Villa Bartolomea. L’insegnante, che era originaria di Naro, nell’Agrigentino, ed abitava a Cerea con il marito Angelo, anche lui docente in un istituto del territorio, era arrivata al Comprensivo Ederle lo scorso anno per il cosiddetto potenziamento oltre che per l’insegnamento di materie curricolari come scienze e geografia. Il malore e’ avvenuto eri pomeriggio, poco dopo le 14, mentre si trovava nell’aula della seconda B, dove aveva appena terminato una ...