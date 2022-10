Lombardia | Rizzi | ' case Aler | semplificare assegnazioni per tutelare fragilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 11 ottobre 2022) Milano, 11 ott. (Adnkronos) - Semplificazione e accelerazione per favorire l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Sono queste le 'parole d'ordine' che l'assessore alla Casa e Housing sociale di RegioneAlansuggerisce, con una nota, allee ai Comuni che stanno predisponendo la programmazione delle politiche abitative per il 2023. "La pandemia prima e la crisi internazionale ora -osserva l'assessore- colpiscono in profondità le strutture sociali ed economiche del Paese. Quindi per affrontare il nuovo contesto e le mutate condizioni legate alle esigenze abitative esiste un impegno fondamentale: snellire, snellire, snellire. Solo così con la massima trasparenza e con profondo senso di responsabilità potremo intercettare i bisogni della popolazione prima che questi esplodano". Per quanto ...