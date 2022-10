LIVE Passaro-Zhang 0-1 | ATP Firenze 2022 in DIRETTA | il cinese tiene il servizio

Leggi su oasport

(Di martedì 11 ottobre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30-40 Salva la primacon il. 15-40 Rovescio in rete di, due palle break. 15-30 Dritto vincente di. 15-15 Buona risposta del. 15-0 Lungo il dritto di. 1-0il primodel match. 40-30 Buona la prima del. 30-30 Dritto in rete di. 30-15 Sbaglia con la volèe il. 30-0 Non passa il dritto di. 15-0 Attacca bene con il dritto. 21.00 Si parte,al. 20.55 I giocatori stanno per entrare in campo per i palleggi di ...