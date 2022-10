“Le Iene” | tra i servizi della puntata di stasera il messaggio di Giulia Salemi per le donne iraniane

i progetti che lo vedono protagonista in TV, nel ruolo di conduttore, vi é la nuova stagione ... Come accaduto in una recente puntata del rinnovato talk info satirico Le, che nonostante la ...Belù lavora moltotv, social network, pubblicità e imprenditoria, ma ha assicurato che quando ... Una scelta che ha attirato sulla conduttrice de Lealcune critiche, come dichiarato dalla ...Le Iene ospiti e anticipazioni della puntata 11 ottobre 2022 2022 su Italia 1. Dove trovare la puntata in streaming e i video.Secondo appuntamento stagionale con il celebre show di Italia 1. Un importante messaggio per le donne iraniane e nuovi servizi, presentati da Teo Mammucari e Belen Rodriguez ...