L’auto si ribalta e prende fuoco | notte di paura per il calciatore di Serie A

Leggi su serieanews

(Di martedì 11 ottobre 2022)dima per fortuna senza grosse conseguenze per il centrocampista del massimo campionato italiano: l’episodio è avvenuto alle 3 Disavventura per undell’Udinese nellascorsa. Il giocatore bianconero ha perso il controllo della sua auto per fortuna senza grosse conseguenze sanitarie per il centrocampista. L’episodio è stato reso noto da ‘Gazzetta.it’. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.